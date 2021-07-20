У курортному селищі Приморський Посад на березі Азовського моря медуз з пляжу почали прибирати екскаватором. Цьогоріч проблема медуз загострилася – морські істоти заважають людям купатися на пляжах через велику кількість.

Відповідне відео в соцмережах опублікували відпочивальники.

На кадрах можна побачити, як берег на пляжі чистять за допомогою техніки.

Ймовірно, місцева влада дійшла до такого рішення, щоб відпочивальники могли підійти до води.

Крім цього, навала медуз спостерігається на українських курортах Кирилівка та Лазурне, а на косі Пересип пляж усіяний мертвою живністю.

Багато туристів намагаються не звертати уваги на живність і продовжують купатися.

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пов’язують зростання числа медуз в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному.

На думку експертів, важливим фактором також є поступове наближення солоності обох морів, зокрема, через зміну в водному балансі Азовського басейну. Крім того, теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз.