С начала года в водоемах Украины погибло 808 человек. Только в июле утонули 265 украинцев. Из них 36 детей.

За аналогичный период 2020 погибло 166 человек (из них 16 несовершеннолетних). Сравнение свидетельствует о рекордной смертельной статистике несчастных случаев на воде в 2021 году.

— Даже катастрофически высокий показатель смертности не пугает людей. Они игнорируют элементарные правила поведения на воде, — заявляют в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде там называют купание в не оборудованных для этого местах и ​​в нетрезвом состоянии.

В частности, в Запорожье за одни сутки июля погибли два человека — на реке Днепр и в Азовском море.

Так, первый случай произошел в селе Благовещенка на Каховском водохранилище. На расстоянии 300 м от берега во время купания на надувном матрасе исчез под водой молодой человек.

Водолазы при обследовании нашли тело 31-летнего жителя Запорожья.

В районе центрального пляжа Приморская произошло еще одно событие. Утонул 60-летний украинец.

В Черкассах, в районе речного вокзала, пропал без вести человек. По словам очевидцев, он пошел купаться и утонул. На место происшествия оперативно прибыли водолазы отделения поисковых водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения, которые начали поиски пропавшего.

Не успели водолазы закончить поисковую операцию, как поступил очередной вызов. На этот раз в районе села Красная Слобода человек перевернулся на лодке.

Ему удалось выбраться на лодку, однако из-за сильных порывов ветра плавсредство быстро отнесло от берега. Водолазы ДСНС, которые прибыли к месту происшествия доставили мужчину к берегу.

На Черниговщине в Десне возле села Авдеевка утонула девочка 2011 года рождения.

На Кировоградщине в пруду возле Знаменки обнаружили тело погибшего, личность которого сейчас устанавливают специалисты.

Смертельные случаи в Киеве

В столице лишь за минувшие выходные утонули пятеро.

Так, в субботу 17 июля, спасатели трижды получали вызовы относительно трагических случаев на воде.

На озере Прудник, неподалеку от улицы Олексы Довбуша, что в Днепровском районе столицы, утонул мужчина. Впоследствии на расстоянии 15 м от берега на глубине двух метров, нашли утопленника 1966 года рождения

Следующий трагический случай произошел неподалеку от яхт-клуба Оболонь. Там на расстоянии 4 м от берега, в необорудованном месте для купания обнаружили на поверхности воды 50-летнего мужчину.

Впоследствии на озере в Дарницком районе на расстоянии 20 м от берега на глубине 6 м нашли утопленника — мужчину 1972 года рождения.

В воскресенье, 18 июля, спасатели дважды выезжали доставать погибших из воды.

Так, первый воскресный трагический вызов поступил с озера Холодное, неподалеку от улицы 1-й Озерной, что в Дарницком районе. Там утонул молодой человек.

А на озере Кирилловское, на расстоянии 10 м от берега, на глубине 4 м обнаружили тело молодой женщины.