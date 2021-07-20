В Україні зафіксували рекордну смертність на водоймах

З початку року на водоймах України загинуло 808 осіб. Лише з початку липня на водоймах країни загинуло 265 українців. Із них 36 дітей.

За аналогічний період 2020 року загинуло 166 людей (із них 16 неповнолітніх). Порівняння свідчить про рекордну смертельну статистику нещасних випадків на воді в 2021-му.

– Навіть катастрофічно високий показник смертності на водних об’єктах не лякає людей. Попри постійні застереженнями співробітників Служби порятунку, люди ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді, – заявляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді там називають купання в не обладнаних для цього місцях та нетверезому стані.

Зокрема, на Запоріжжі, за добу з 19 липня загинуло двоє людей – на річці Дніпро та в Азовському морі.

Так, перший випадок стався у селі Благовіщенка на Каховському водосховищі. На відстані 300 м від берега під час купання на надувному матраці зник під водою молодий чоловік.

Водолази під час обстеження знайшли тіло людини без ознак життя та доставили його на берег.

Загиблим виявився 31-річний житель міста Запоріжжя.

Згодом в районі центрального пляжу Приморська сталася ще одна подія. Потонув 60-річний житель Запоріжжя.

На Черкащині 19 липня теж сталися відразу дві події на Дніпрі.

В Черкасах, в районі річкового вокзалу, зник безвісти чоловік. Зі слів очевидців, він пішов купатися та потонув. На місце події оперативно прибули водолази відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення, які розпочали пошуки зниклого.

Не встигли водолази закінчити пошукову операцію, як надійшов черговий виклик. Цього разу в районі села Червона Слобода чоловік перекинувся на човні.

За деякий час йому вдалося вибратися на човен, проте через сильні пориви вітру плавзасіб швидко віднесло від берега. Водолази ДСНС, які прибули до місця події доставили чоловіка до берега.

На Чернігівщині у Десні біля села Авдіївка виявлено та піднято на поверхню тіло дівчинки 2011 року народження, яка потонула 18 липня.

На Кіровоградщині 19 липня у ставку біля Знам’янки виявили тіло загиблого, особу якого наразі встановлюють фахівці.

Смертельні випадки у Києві

У столиці лише за минулі вихідні потонуло п’ятеро людей.

Так, у суботу 17 липня, рятувальники тричі отримували виклики щодо трагічних випадків на воді.

На озері Прудник, неподалік вулиці Олекси Довбуша, що у Дніпровському районі столиці, потонула людина. Згодом на відстані 15 метрів від берега на глибині двох метрів, було знайдено потопельника 1966 року народження.

Наступний трагічний випадок стався неподалік яхт-клубу Оболонь. Там на відстані 4 метрів від берега, в необладнаному місці для купання виявили на поверхні води 50-річного чоловіка.

Згодом на озері Прірва, неподалік вулиці Затишної, що у Дарницькому районі, на відстані 20 метрів від берега на глибині 6 метрів було знайдено потопельника – чоловіка 1972 року народження.

У неділю, 18 липня, рятувальники двічі виїжджали діставати потопельників із води.

Так, перший недільний трагічний виклик надійшов з місцини на озері Холодне, неподалік вулиці 1-ї Озерної, що у Дарницькому районі. Там потонув молодий чоловік.

А на озері Кирилівське, на відстані 10 метрів від берегу, на глибині 4 метрів було знайдено тіло молодої жінки.