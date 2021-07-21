Завод работает, но окна лучше не открывать: все, что известно об аварии на Ровноазоте

Авария на заводе Ровноазот, которая произошла 20 июля, всколыхнула всю Ровенщину. Последний раз похожий инцидент фиксировали более 20 лет назад.

Первыми о якобы взрыве на Ровноазоте сообщили местные жители, которые увидели странные оранжевые клубы дыма прямо над территорией завода.

Местным СМИ удалось узнать, что главный инженер и главный механик на момент аварии на Ровноазоте были в командировке.

Точная причина аварии на заводе будет установлена в ближайшее время.

Чем грозит авария на Ровноазоте

Вечером 20 июля на место инцидента прибыли медики, спасатели, правоохранители и представители Государственной экологической инспекции.

По предварительной информации, в результате аварии на заводе Ровноазот произошел выброс нитроген оксида (или же оксида азота), что некоторые химики называют лисьим хвостом.

Именно это напоминают ярко-оранжевые клубы дыма, появляющиеся в воздухе после подобных выбросов на химических предприятиях.

До конца суток 20 июля жителям окрестных населенных пунктов советуют не открывать окна в домах.

В больших количествах оксид азота может вредно влиять на дыхательные пути и вызывать головную боль.

Что говорят местные власти

Мэр Ровно Александр Третьяк провел встречу с руководством области и завода Ровноазот.

В своем видеообращении на Facebook он призвал граждан не паниковать.

В то же время в Ровно срочно было развернуто 50 койко-мест на случай, если кому-то из работников Ровноазота или местных жителей понадобится помощь.

— За подтверждениями лабораторного центра завода, а также главного санврача области, содержание вредных веществ в воздухе не превышает никаких норм, — отметил он.

Он поблагодарил медиков и всех служб, которые оперативно прибыли на место происшествия и вовремя среагировали на инцидент на Ровноазоте.

Что известно о Ровноазоте

Завод является одним из крупнейших предприятий химпрома Украины.

Завод основан в ноябре 1995 года. Уже через девять лет Ровноазот вошел в список предприятий стратегического значения.

Работники завода осуществляют около 50 видов деятельности. Профильными являются производство, хранение и реализация минеральных удобрений азотной и фосфорной группы.

Изготовленную продукцию Ровноазот экспортирует в почти 40 стран мира.

По данным СМИ, более 10 лет конечным бенефициаром предприятия Ровноазот является компания, которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.