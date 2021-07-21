Завод працює, але вікна краще не відкривати: все, що відомо про аварію на Рівнеазоті

Аварія на заводі Рівнеазот, яка сталася 20 липня, сколихнула всю Рівненщину. Востаннє схожий інцидент фіксували понад 20 років тому.

Першими про нібито вибух на Рівнеазоті повідомили місцеві мешканці, які побачили дивні помаранчеві клуби диму прямо над територією заводу.

Місцевим ЗМІ вдалося довідатися, що головний інженер та головний механік на момент аварії на Рівнеазоті були у відрядженні.

Точну причину аварії на заводі мають встановити найближчим часом.

Чим загрожує аварія на Рівнеазоті

Надвечір 20 липня на місце інциденту прибули медики, рятувальники, правоохоронці та представники Державної екологічної інспекції.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії на заводі Рівнеазот відбувся викид нітроген оксиду (або ж оксиду азоту), що деякі хіміки називають іще лисячим хвостом.

Адже саме це нагадують яскраво-помаранчеві клуби диму, що з’являються у повітрі після подібних викидів на хімічних підприємствах.

До кінця доби 20 липня мешканцям навколишніх населених пунктів радять не відчиняти вікна у будинках.

У великій кількості оксид азоту може шкідливо впливати на дихальні шляхи та спричиняти головний біль.

Що каже місцева влада

Мер Рівного Олександр Третяк провів зустріч із керівництвом області та заводу Рівнеазот.

У своєму відеозверненні на Facebook він закликав громадян не панікувати.

Водночас у Рівному терміново розгорнуто 50 ліжко-місць на випадок, якщо комусь із працівників Рівнеазоту або місцевих мешканців знадобиться допомога.

– За підтвердженнями лабораторного центру заводу, а також головного санлікаря Рівненщини, вміст шкідливих речовин у повітрі не перевищує жодних норм, – зазначив він.

Він подякував медикам та усім службам, які оперативно прибули на місце події та вчасно зреагували на інцидент на Рівнеазоті.

Рятувальники заспокоюють

За офіційними даними ДСНС, аварія на Рівнеазоті не становить небезпеки ані для навколишнього середовища, ані для людей, що працюють і мешкають поблизу заводу.

– Концентрація окису азоту в повітрі на території підприємства становить 0,5-0,8 мг/куб. м. За гранично допустимої концентрації – 1,5 мг/куб. м.

Ці цифри доводять, що хімічно небезпечних речовин у повітрі знайдено не було.

Що відомо про Рівнеазот

Рівнеазот є одним із найпотужніших підприємств хімпромисловості України.

Завод засновано у листопаді 1995 року. Вже через дев’ять років Рівнеазот увійшов до списку підприємств стратегічного значення.

Працівники заводу здійснюють близько 50 видів діяльності. Профільними є виробництво, збереження та реалізація мінеральних добрив азотної і фосфорної групи.

Виготовлену продукцію Рівнеазот експортує до майже 40 країн світу.

За даними ЗМІ, більше 10 років кінцевим бенефіціаром підприємства Рівнеазот є компанія, яка належить бізнесмену Дмитру Фірташу.