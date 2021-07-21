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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Воды по колено: на Закарпатье затопило три населенных пункта

Потоп на Закарпатті

В Закарпатской области в результате интенсивных осадков и загромождения сточных канав поднялись грунтовые воды.

Больше всего пострадали дома в Рахове и двух поселках района – Ясине и Великом Бычкове.

В этих населенных пунктах подтоплено 10 домохозяйств, 12 подвальных помещений, один дом и один колодец.

Спасательные работы продолжались до ночи 21 июля. За это время сотрудники ГСЧС откачали 694 куб. м воды.

Для этого привлекли 11 работников и три единицы техники.

На фото и видео, которые обнародовали местные жители, видно, что вода кое-где достигала людям колен.

Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Воды по колено: на Закарпатье затопило три населенных пункта / 6 фотографий

Согласно прогнозу Закарпатского центра по гидрометеорологии 21 июля на территории области будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди, ночью – местами грозы.

Ночью в горах – туман. Ветер – северный, 5-10 м/с. Во время грозы порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха днем составит +19-24°, на высокогорье – +12-17°. Ночью столбики термометров опустятся до +11-16°, в горах – до +8°.

Источник: ГСЧС

Фото: Новости Закарпатья

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