В Закарпатской области в результате интенсивных осадков и загромождения сточных канав поднялись грунтовые воды.
Больше всего пострадали дома в Рахове и двух поселках района – Ясине и Великом Бычкове.
В этих населенных пунктах подтоплено 10 домохозяйств, 12 подвальных помещений, один дом и один колодец.
Спасательные работы продолжались до ночи 21 июля. За это время сотрудники ГСЧС откачали 694 куб. м воды.
Для этого привлекли 11 работников и три единицы техники.
На фото и видео, которые обнародовали местные жители, видно, что вода кое-где достигала людям колен.
Согласно прогнозу Закарпатского центра по гидрометеорологии 21 июля на территории области будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди, ночью – местами грозы.
Ночью в горах – туман. Ветер – северный, 5-10 м/с. Во время грозы порывы могут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха днем составит +19-24°, на высокогорье – +12-17°. Ночью столбики термометров опустятся до +11-16°, в горах – до +8°.
Источник: ГСЧС
Фото: Новости Закарпатья