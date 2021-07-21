В Закарпатской области в результате интенсивных осадков и загромождения сточных канав поднялись грунтовые воды.

Больше всего пострадали дома в Рахове и двух поселках района – Ясине и Великом Бычкове.

В этих населенных пунктах подтоплено 10 домохозяйств, 12 подвальных помещений, один дом и один колодец.

Спасательные работы продолжались до ночи 21 июля. За это время сотрудники ГСЧС откачали 694 куб. м воды.

Для этого привлекли 11 работников и три единицы техники.

На фото и видео, которые обнародовали местные жители, видно, что вода кое-где достигала людям колен.

Воды по колено: на Закарпатье затопило три населенных пункта / 6 фотографий

Согласно прогнозу Закарпатского центра по гидрометеорологии 21 июля на территории области будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди, ночью – местами грозы.

Ночью в горах – туман. Ветер – северный, 5-10 м/с. Во время грозы порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха днем составит +19-24°, на высокогорье – +12-17°. Ночью столбики термометров опустятся до +11-16°, в горах – до +8°.

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Источник: ГСЧС

Фото: Новости Закарпатья