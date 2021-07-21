Потоп на Закарпатті

У Закарпатській області внаслідок інтенсивних опадів та захаращення стічних канав піднялись ґрунтові води.

Найбільше постраждали будинки в Рахові та двох селищах району – Ясіні та Великому Бичкові.

У цих населених пунктах підтоплені 10 дворогосподарств, 12 підвальних приміщень, один будинок та один колодязь.

Рятувальні роботи тривали до ночі 21 липня. За цей час співробітники ДСНС відкачали 694 куб. м води.

Для цього залучили 11 працівників та три одиниці техніки.

На фото та відео, які оприлюднили місцеві жителі, видно, що вода подекуди сягала людям колін.

Води по коліно: на Закарпатті затопило три населених пункти / 6 фотографий

За прогнозом Закарпатського центру з гідрометеорології 21 липня на території області буде хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, вночі – місцями грози.

Уночі в горах – туман. Вітер – північний, 5-10 м/с. Під час грози пориви можуть сягати 15-20 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +19-24°, на високогір’ї – +12-17°. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +11-16°, у горах – до +8°.

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Джерело: ДСНС

Фото: Новини Закарпаття