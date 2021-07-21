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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Води по коліно: на Закарпатті затопило три населених пункти

Потоп на Закарпатті

У Закарпатській області внаслідок інтенсивних опадів та захаращення стічних канав піднялись ґрунтові води.

Найбільше постраждали будинки в Рахові та двох селищах району – Ясіні та Великому Бичкові.

У цих населених пунктах підтоплені 10 дворогосподарств, 12 підвальних приміщень, один будинок та один колодязь.

Рятувальні роботи тривали до ночі 21 липня. За цей час співробітники ДСНС відкачали 694 куб. м води.

Для цього залучили 11 працівників та три одиниці техніки.

На фото та відео, які оприлюднили місцеві жителі, видно, що вода подекуди сягала людям колін.

Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Потоп на Закарпатті
Води по коліно: на Закарпатті затопило три населених пункти / 6 фотографий

За прогнозом Закарпатського центру з гідрометеорології 21 липня на території області буде хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, вночі – місцями грози.

Уночі в горах – туман. Вітер – північний, 5-10 м/с. Під час грози пориви можуть сягати 15-20 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +19-24°, на високогір’ї – +12-17°. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +11-16°, у горах – до +8°.

Джерело: ДСНС

Фото: Новини Закарпаття

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