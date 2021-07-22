В Черкасской области двое рабочих погибли в канализационном колодце. Из глубины четырех метров их достали живыми, однако спасти мужчин не удалось.

Инцидент произошел днем 15 июля в Монастырище Уманского района.

Внезапно потеряли сознание: на Черкасщине в канализации погибли двое коммунальщиков / 2 фотографии

Установлено, что двое коммунальщиков 47 и 57 лет осуществляли плановый обход канализаций города.

При непонятных обстоятельствах, находясь в одном из канализационных колодцев, мужчины потеряли сознание.

На место происшествия прибыли спасатели, которые подняли пострадавших на поверхность. Медики проводили реанимационные меры, пытаясь спасти мужчин, но безрезультатно.

Причина смерти коммунальщиков будет установлена в ближайшее время.

Производство открыто по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины. Следствие по делу продолжается.