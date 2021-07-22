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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Раптово знепритомніли: на Черкащині в каналізації загинуло двоє комунальників

Каналізація

В Черкаській області двоє робітників загинули в каналізаційному колодязі. З глибини чотирьох метрів їх дістали живими, однак врятувати чоловіків не вдалося.

Інцидент стався вдень 15 липня у Монастирищі Уманського району.

Раптово знепритомніли: на Черкащині в каналізації загинуло двоє комунальників
Раптово знепритомніли: на Черкащині в каналізації загинуло двоє комунальників
Раптово знепритомніли: на Черкащині в каналізації загинуло двоє комунальників
Раптово знепритомніли: на Черкащині в каналізації загинуло двоє комунальників
Раптово знепритомніли: на Черкащині в каналізації загинуло двоє комунальників / 2 фотографии

Встановлено, що двоє комунальників 47 і 57 років здійснювали плановий обхід каналізацій міста.

За незрозумілих обставин, перебуваючи в одному із каналізаційних колодязів, чоловіки знепритомніли.

На місце події прибули рятувальники, які підняли потерпілих на поверхню. Медики проводили реанімаційні заходи, намагаючись врятувати чоловіків, але безрезультатно.

Причину смерті комунальників буде встановлено найближчим часом.

Провадження відкрито за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України. Слідство у справі триває.

Джерело: Нацполіція

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