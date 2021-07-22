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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

В курортной Кирилловке прошел торнадо — момент попал на видео

В курортной Кирилловке прошел торнадо — момент попал на видео

Днем 22 июля в курортном городке Кирилловка на Запорожье на видео зафиксировали торнадо. Погода на Азовском море штормовая, фиксируется шквальный ветер.

Небо над Кирилловкой и другими азовскими курортами затянуло черными и серыми облаками, а среди них виднелось торнадо.

В акватории Азовского моря тем временем фиксируют грозы с молниями.

В ГСЧС советуют отдыхающим воздержаться от купания в Азовском море и прогулок на побережьях.

— В течение суток 22 июля на территории Запорожской области ожидаются грозы, усиление ветра в том числе во время шквала 15-20 м/с, ночью значительные дожди, днем местами град (І уровень опасности), — сообщили спасатели.

В то же время в российских городах, которые также имеют выход к Азовскому морю, накануне объявили штормовое предупреждение.

В соцсетях отдыхающие начали публиковать фото и видео, на которых заметно черные грозовые тучи, дожди с градом и даже смерчи.

Источник: ГСЧС

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