Днем 22 июля в курортном городке Кирилловка на Запорожье на видео зафиксировали торнадо. Погода на Азовском море штормовая, фиксируется шквальный ветер.

Небо над Кирилловкой и другими азовскими курортами затянуло черными и серыми облаками, а среди них виднелось торнадо.

В акватории Азовского моря тем временем фиксируют грозы с молниями.

В ГСЧС советуют отдыхающим воздержаться от купания в Азовском море и прогулок на побережьях.

— В течение суток 22 июля на территории Запорожской области ожидаются грозы, усиление ветра в том числе во время шквала 15-20 м/с, ночью значительные дожди, днем местами град (І уровень опасности), — сообщили спасатели.

В то же время в российских городах, которые также имеют выход к Азовскому морю, накануне объявили штормовое предупреждение.

В соцсетях отдыхающие начали публиковать фото и видео, на которых заметно черные грозовые тучи, дожди с градом и даже смерчи.