Вдень 22 липня у курортному містечку Кирилівка на Запоріжжі на відео зафіксували торнадо. Погода на Азовському морі штормова, фіксується шквальний вітер.

Небо над Кирилівкою та іншими азовськими курортами затягнуло чорними і сірими хмарами, а серед них виднівся торнадо.

В акваторії Азовського моря тим часом фіксують грози з блискавками.

В ДСНС радять відпочивальникам утриматися від купання в Азовському морі та прогулянок на узбережжях.

– Впродовж доби 22 липня на території Запорізької області очікуються грози, посилення вітру у тому числі під час шквалу 15-20 м/с, вночі значні дощі, вдень місцями град (І рівень небезпечності), – повідомили рятувальники.

Водночас у російських містах, що також мають вихід до Азовського моря, напередодні оголосили штормове попередження.

У соцмережах відпочивальники почали публікувати фото і відео, на яких помітно чорні грозові хмари, дощі з градом та навіть смерчі.