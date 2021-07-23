В Киеве задержали контрабандистов с рекордной партией героина на 1 млрд грн — ФОТО

В Украине перекрыли масштабный канал контрабанды наркотиков из Ирана.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что 23 июля были задержаны двое членов преступной группировки, которые перевозили 1 159 брикетов с героином общей стоимостью более 1 млрд грн.
— Украина не должна быть хабом для наркобизнеса и контрабанды, поэтому активно противодействуем распространению этих опасных веществ внутри государства и в сотрудничестве с правоохранителями всего мира, — отметила генпрокурор.
Задержанные наркоторговцы — двое братьев, которые являются гражданами Турции. Также они являются членами транснациональной преступной группировки, деятельность которой заключается в контрабанде героина из Ирана через территорию Армении и Грузии в Украину.
Переправленные наркотики сбывали в Украине, в частности в оккупированном Крыму. Некоторые мелкие партии перевозили в страны ЕС.
По данным Венедиктовой, иногда преступники осуществляли так называемые проверочные рейсы без наркотиков, чтобы проверить бдительность полиции и таможенной службы, а затем, учитывая все возможные проблемы, транспортировали тем же путем наркотики.
Украинские правоохранительные органы контролировали одну из поставок, которая осуществлялась на грузовом автомобиле в муляжах, имитирующих кирпич.
Злоумышленников задержали неподалеку склада к которому они направлялись в Киеве.
Во время обыска полиция изъяла 1159 брикетов героина общим весом более 368 кг и стоимость более 1 млрд грн.
Источник: Ирина Венедиктова
Фото: Ирина Венедиктова