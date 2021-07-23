В Киеве задержали контрабандистов с рекордной партией героина на 1 млрд грн — ФОТО

В Украине перекрыли масштабный канал контрабанды наркотиков из Ирана.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что 23 июля были задержаны двое членов преступной группировки, которые перевозили 1 159 брикетов с героином общей стоимостью более 1 млрд грн.

— Украина не должна быть хабом для наркобизнеса и контрабанды, поэтому активно противодействуем распространению этих опасных веществ внутри государства и в сотрудничестве с правоохранителями всего мира, — отметила генпрокурор.

Задержанные наркоторговцы — двое братьев, которые являются гражданами Турции. Также они являются членами транснациональной преступной группировки, деятельность которой заключается в контрабанде героина из Ирана через территорию Армении и Грузии в Украину.

Более 350 кг героина на 1 млрд грн: в Киеве задержали контрабандистов из Ирана / 5 фотографий

Переправленные наркотики сбывали в Украине, в частности в оккупированном Крыму. Некоторые мелкие партии перевозили в страны ЕС.

По данным Венедиктовой, иногда преступники осуществляли так называемые проверочные рейсы без наркотиков, чтобы проверить бдительность полиции и таможенной службы, а затем, учитывая все возможные проблемы, транспортировали тем же путем наркотики.

Украинские правоохранительные органы контролировали одну из поставок, которая осуществлялась на грузовом автомобиле в муляжах, имитирующих кирпич.

Злоумышленников задержали неподалеку склада к которому они направлялись в Киеве.

Во время обыска полиция изъяла 1159 брикетов героина общим весом более 368 кг и стоимость более 1 млрд грн.

Источник: Ирина Венедиктова

Фото: Ирина Венедиктова