У Києві затримали контрабандистів з рекордною партією героїну на 1 млрд грн – ФОТО

В Україні перекрили масштабний канал контрабанди наркотиків з Ірану.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що 23 липня було затримано двох членів злочинного угруповання, які перевозили 1 159 брикетів з героїном загальною вартістю понад 1 млрд грн.

– Україна не має бути хабом для наркобізнесу і контрабанди, тому активно протидіємо розповсюдженню цих небезпечних речовин всередині держави і у співпраці з правоохоронцями всього світу, – зазначила генпрокурор.

Затримані наркоторговці – двоє братів, які є громадянами Туреччини. Також вони є членами транснаціонального злочинного угруповання, діяльність якого полягає в контрабанді героїну з Ірану через територію Вірменії та Грузії до України.

Понад 350 кг героїну на 1 млрд грн: у Києві затримали контрабандистів з Ірану / 5 фотографий

Переправлені наркотики збували в Україні, зокрема і в окупованому Криму. Деякі дрібні партії перевозили до країн ЄС.

За даними Венедіктової, інколи злочинці здійснювали так звані перевірочні рейси без наркотиків, щоб перевірити пильність поліції та митної служби, а потім, врахувавши усі можливі проблеми, транспортували тим же шляхом наркотики.

Українські правоохоронні органи контролювали одну з поставок, яка здійснювалась на вантажному автомобілі у муляжах, які імітували цеглу.

Зловмисників затримали неподалік складу до якого вони прямували, у Києві.

Під час обшуку поліція вилучила 1 159 брикетів героїну, загальною вагою понад 368 кг та вартість понад 1 млрд грн.

Джерело: Ірина Венедіктова

Фото: Ірина Венедіктова