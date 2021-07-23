Иностранец выманил у 67-летней жительницы Херсона, с которой познакомился в социальной сети, $21 тыс.

Онлайн-общение пенсионерки со злоумышленником длилось несколько месяцев. Мужчина обещал переехать жить к женщине в Херсон.

Во время обсуждения деталей переезда пообещал, что пришлет ей несколько тысяч долларов, чтобы она сняла ему временное жилье.

Однако, когда пенсионерка пришла в назначенное время в почтовое отделение, выяснилось, что денег ей никто не прислал.

Когда жительница Херсона написала своему новому знакомому, тот сообщил, что средства якобы конфисковали на таможне, поэтому он решает этот вопрос.

Взамен попросил женщину срочно одолжить ему деньги, которые обещал вернуть сразу, когда приедет в Херсон.

Женщина собрала свои сбережения, взяла кредиты в нескольких банках, часть денег одолжила у знакомых и несколько дней отправляла аферисту банковские переводы. Всего женщина перечислила $21 тыс.

Как только злоумышленник получил всю сумму, заблокировал женщину во всех сетях и мессенджерах и перестал выходить на связь.

Потерпевшая не знала даже, в какой стране проживает ее знакомый, хоть переписывалась с ним на русском языке, и не имела его фото.

Правоохранители намерены открыть уголовное производство по факту мошенничества. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет тюрьмы.

Как не стать жертвой мошенничества во время онлайн-знакомства: