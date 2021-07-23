Іноземець виманив у 67-річної жительки Херсона, з якою познайомився в соціальній мережі, $21 тис.

Онлайн-спілкування пенсіонерки із зловмисником тривало кілька місяців. Чоловік обіцяв переїхати жити до жінки в Херсон.

Під час обговорення деталей переїзду пообіцяв, що надішле їй кілька тисяч доларів, щоб вона зняла йому тимчасове житло.

Однак, коли пенсіонерка прийшла в призначений час до поштового відділення, з’ясувалося, що грошей їй ніхто не надіслав.

Коли жителька Херсона написала своєму новому знайомому, той повідомив, що кошти нібито конфіскували на митниці, тому він вирішує це питання.

Натомість попросив жінку терміново позичити йому гроші, які обіцяв повернути відразу, коли приїде до Херсона.

Жінка зібрала власні заощадження, взяла кредити в кількох банках, позичила частину грошей у знайомих і кілька днів надсилала аферисту банківські перекази. Загалом жінка перерахувала $21 тис.

Щойно зловмисник отримав усю суму, заблокував жінку у всіх мережах і месенджерах та перестав виходити на зв’язок.

Потерпіла не знала навіть, в якій країні проживає її знайомий, хоч листувалася з ним російською мовою, та не мала його фото.

Правоохоронці мають намір відкрити кримінальне провадження за фактом шахрайства. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років в’язниці.

Як не стати жертвою шахрайства під час онлайн-знайомства: