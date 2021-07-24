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Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

В Польше украинцы попали в ДТП — их автобус протаранил пьяный водитель

В Польше украинцы попали в ДТП — их автобус протаранил пьяный водитель

В Польше, близ города Радомско, утром 24 июля произошло дорожно-транспортное происшествие. Все пассажиры микроавтобуса, в который въехал автомобиль Nissan, получили ранения.

Среди пассажиров в автобусе Volkswagen ехали украинцы. Все семеро ранены.

Автомобиль и микроавтобус с 9 пассажирами столкнулись на пути 784 в селе Выгода около 6 утра.

— Полиция получила сообщение об аварии в 6:20. Автомобиль Nissan и автобус Volkswagen вылетели в кювет с разных сторон дороги, — сообщила Анета Власлова из местной полиции.

В польской полиции также отметили, что ДТП спровоцировала 36-летняя женщина, которая была за рулем автомобиля. Ее авто неожиданно выскочило на встречную полосу. Тест на алкоголь показал, что женщина была пьяна. Она местная жительница.

аварія

Всем участникам ДТП потребовалась госпитализация, трое в тяжелом состоянии. Пострадавшие находятся в больницах Лодзя, Радомско, Честонхова и Петркув Трибунальский.

Источник:  TVN24 

Фото: Dreamstime

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