У Польщі українці потрапили у ДТП – їхній автобус протаранив п’яний водій

У Польщі, поблизу міста Радомсько вранці сталася дорожньо-транспортна пригода. Усі пасажири мікроавтобусу, в який в’їхав автомобіль Nissan, отримали поранення.

Серед пасажирів в автобусі Volkswagen були українці. Усі семеро поранені.

Автомобіль та мікроавтобус з 9 пасажирами зіткнулися на шляху 784 у селі Вигода близько 6 ранку.

– Поліція отримала повідомлення про аварію о 6:20. Автомобіль Nissan і автобус Volkswagen злетіли в кювети з різних боків дороги, -повідомила Анета Власлова з місцевої поліції.

У польській поліції також зазначили, що ДТП спровокувала 36-річна жінка, яка була за кермом автомобіля. Він несподівано вискочив на зустрічну смугу. Тест на алкоголь показав, що жінка була напідпитку. Вона місцева жителька – їхала у сусіднє село Гідле.

Усім учасникам ДТП знадобилась госпіталізація, троє у важкому стані. Постраждалі перебувають у лікарнях Лодзя, Радомсько, Честонхова та Пйотркува Трибунальського.

Джерело: TVN24