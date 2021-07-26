Били кирпичом и заливали водкой: на Житомирщине осудили подростков, убивших подругу

Суд оставил в силе тюремные приговоры пятерым жителям Малина на Житомирщине, которые до смерти забили свою 17-летнюю подругу, а тело оставили на свалке.

Инцидент произошел осенью 2017 года. Компания из трех парней и двух девушек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвалась домой к своей знакомой и начали избивать на глазах ее родителей.

Отчим 17-летней Аленки Жураховской приказал молодым людям покинуть их двор, в ответ на что они избили и мужчину, и мать девочки.

После этого парни и девушки силой вывели подругу из дома и заставили уйти в заброшенное помещение химсклада.

В полиции подозреваемые признались, что два часа подряд по очереди били 17-летнюю Лену, заливали лицо водкой и бросали в нее кирпичами.

От причиненных травм она потеряла сознание: девушку без верхней одежды компания оставила среди мусора на заброшенном складе, надеясь, что на утро она оправится и вернется домой.

Шанс на спасение

Тело 17-летней девочки на следующий день обнаружила местная женщина, которая проходила мимо заброшенного здания.

После срочной госпитализации медики несколько дней боролись за ее жизнь, однако Лена скончалась в больнице, не приходя в сознание.

По словам врачей, если бы скорую помощь вызвали в ночь избиения, девочку можно было бы спасти. В то же время непонятно, почему родители Лены в тот же вечер не пошли искать дочь и не вызвали полицию.

Подробности следствия и что решил суд

Подозреваемыми в жестоком избиении подруги оказались трое парней и две девушки.

Следователям они рассказали, что причиной расправы над Леной были 500 гривен, которые она якобы украла у родителей одной из девушек.

Таким образом компания хотела проучить девушку, но издевательства закончились убийством, поэтому дело было переквалифицировано.

В отношении одного из парней производство осуществлялось по ч. 1 ст. 296 и ч. 2 ст. 121 УК Украины — речь идет о хулиганстве и умышленных тяжких повреждениях с использованием пыток, повлекших смерть потерпевшей. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Двум девушкам и еще одному парню, в отношении которых производство осуществлялось только по ч. 2 ст. 121, присудили по 8 лет лишения свободы.

Третьего парня, который не принимал непосредственного участия в пытках над девушкой, однако был свидетелем и не остановил этого, приговорили к 3 годам тюрьмы с испытательным сроком на 2 года.

Таким образом Апелляционный суд отклонил ходатайство стороны защиты подсудимых, оставив все приговоры в силе.

Источники: Житомирская областная прокуратура, Чрезвычайные новости