Били цеглою і заливали горілкою: на Житомирщині засудили підлітків, що вбили подругу

Суд залишив у силі тюремні вироки п’ятьом мешканцям Малина на Житомирщині, які до смерті забили свою 17-річну подругу, а тіло залишили на сміттєзвалищі.

Інцидент стався восени 2017 року. Компанія з трьох хлопців і двох дівчат, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, увірвалася додому до своєї знайомої і почали бити на очах її батьків.

Відчим 17-річної Оленки Журахівської наказав молодикам покинути їхній двір, у відповідь на що вони побили і чоловіка, і матір дівчинки.

Після цього хлопці і дівчата силоміць вивели подругу з дому і змусили піти до закинутого приміщення хімскладу.

У поліції підозрювані зізналися, що дві години поспіль били 17-річну Оленку по черзі, заливали її горілкою і жбурляли у неї цеглою.

Від завданих травм вона знепритомніла: дівчину без верхнього одягу компанія залишила серед сміття на закинутому складі, надіючись, що на ранок вона оговтається і повернеться додому.

Шанс на порятунок

Тіло 17-річної дівчинки наступного дня виявила місцева жінка, яка проходила повз.

Після термінової госпіталізації медики декілька днів боролися за її життя, однак Оленка померла в лікарні, не приходячи до тями.

За словами лікарів, якби швидку допомогу викликали у ніч побиття, дівчинку можна було б врятувати. Водночас незрозуміло, чому батьки Оленки того ж вечора не пішли шукати доньку і не викликали поліцію.

Подробиці слідства і що вирішив суд

Підозрюваними у жорстокому побитті подруги виявилися троє хлопців та двоє дівчат.

Слідчим вони розповіли, що причиною розправи над Оленкою були 500 гривень, які вона нібито вкрала у батьків однієї з дівчат.

Таким чином компанія хотіла провчити дівчину, але знущання закінчилися вбивством, тому справу було перекваліфіковано.

Щодо одного із хлопців провадження здійснювалося за ч. 1 ст. 296 та ч. 2 ст. 121 КК України – йдеться про хуліганство та умисні тяжкі ушкодження з використанням тортур, що спричинило смерть потерпілої. Його засудили до 10 років позбавлення волі.

Двом дівчатам і ще одному хлопцеві, щодо яких провадження здійснювалося лише за ч. 2 ст. 121, присудили по 8 років позбавлення волі.

Третього хлопця, який не брав безпосередньої участі у тортурах над дівчиною, однак був свідком і не зупинив цього, засудили до 3 років в’язниці з іспитовим терміном на 2 роки.

Таким чином апеляційний суд відхилив клопотання сторони захисту підсудних, залишивши усі вироки дійсними.

Джерела: Житомирська обласна прокуратура, Надзвичайні новини