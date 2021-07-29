В Одессе произошел взрыв в ящике почтомата. Инцидент произошел в почтовом отделении на Николаевской дороге.

По данным правоохранителей, в одной из ячеек почтомата сработало самодельное взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал, только повредились дверцы ячейки.

Самодельная взрывчатка была изготовлена ​​из петарды, полиэтилена, электротаймера, аккумуляторной батареи и бумаги.

Остатки устройства отправлены на экспертизу. По факту взрыва в Одессе правоохранители открыли производство ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Виновным может грозить лишение свободы от трех до десяти лет.

Взрыв в почтомате произошел в Украине уже второй раз за сутки. Утром такая же ситуация случилась в Оболонском районе Киева.

В одном из столичных торговых центров также произошел взрыв в почтомате. В результате взрыва в Киеве не пострадал ни один человек.