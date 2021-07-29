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Людмила Богданова |

Вибух в Одесі: у місті слідом за Києвом підірвали поштомат

вибух у поштоматі Одеса

В Одесі стався вибух у скриньці поштомату. Інцидент трапився у поштовому відділенні на Миколаївській дорозі.

За даними правоохоронців, в одній з комірок поштомату спрацював саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, лише пошкодилися дверці комірки.

Саморобна вибухівка була виготовлена з петарди, поліетилену, електротаймера, акумуляторної батареї та паперу.

Залишки пристрою відправили на експертизу. За фактом вибуху в Одесі правоохоронці відкрили провадження ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

Винним може загрожувати позбавлення волі від трьох до десяти років.

Вибух у поштоматі стався в Україні уже вдруге за добу. Вранці така ж ситуація трапилася в Оболонському районі Києва.

В одному зі столичних торгових центрів також стався вибух у поштоматі. Внаслідок вибуху в Києві не постраждала жодна людина.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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