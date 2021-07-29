Земельное рейдерство. Неизвестные хотят отобрать у фермера 7 га земли

В селе на Прикарпатье женщина много лет занимается фермерством, имеет 7 гектаров поля, обрабатывает их, засевает. На землю имеет все документы. Муж умер, сын работает за рубежом, собирает деньги, чтобы купить технику для обработки поля.

В этом году на поле стали появляться люди с оружием, которые не позволяют женщине работать. Она обращалась в полицию — без толку. Говорит, у нее хотят забрать землю, которую семья годам обрабатывает годами, и возвести там комплекс.

Это дрибнеземельное рейдерство и застраховаться от такого не может ни один украинец.

— Поле заросло сорняками, что ему света не видно. За 30 лет никогда так поле не заростало, — жалуется женщина.

Сначала поле хотели купить, а затем решили забрать. Анна Васильевна уверена, здесь хотят строить комплекс. Защитить женщину некому.

Еще в 2012 году сельсовет дал обязательство сделать водный паспорт, который дает арендатору право пользоваться территорией. Ни одного документа не сделали.

Между тем люди за отдых собирают деньги. Доступ к воде перекрыли.

На территории пруда — беседки, лодки, террасы для отдыха и прайсы на все, что здесь предлагают. Впрочем, ответственных за эти услуги найти не удалось.

Рейдерство — так все, что происходит, называют не только жители, но и местные чиновники. Староста Ольшаницы признает: прудом действительно пользуются без каких-либо документлв и разрешений.

Слепа не только Фемида, но и остальные профильные службы. На обращение Анны месяц никто не реагирует. Поле пустует, а заниматься судьбой женщины-фермера никто не спешит.

Жители Ольшаницы ожидают, что проблему удастся решить законно. В противном случае, будет самосуд.