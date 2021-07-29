Земельне рейдерство. Невідомі хочуть відібрати у фермера 7 га землі

В селі на Прикарпатті жінка багато років займається фермерством, має 7 гектарів поля, обробляє їх, засіває. На землю має всі документи. Чоловік помер, син працює закордоном, збирає гроші, аби купити техніку для обробітку поля.

Цього року на полі почали з’являтися люди зі зброєю і не дають жінці працювати. Вона зверталася в поліцію – без толку. Каже, в неї хочуть забрати землю, яку сім’я рокам обробляє роками та звести там відпочинковий комплекс.

Це дрібнеземельне рейдерство і застрахуватися від такого не може жоден українець.

– Поле заросло бур’янами, що йому світа не видко. Я 30 років це поле тримаю. ніколи в нас не було це поле заросло, – скаржиться жінка.

Спочатку поле хотіли купити, далі вирішили забрати. Ганна Василівна впевнена, тут хочуть будувати відпочинковий комплекс. Захистити жінку нікому, бо самотня.

Ще у 2012 році сільська рада в оренду дала зобов’язання зробити водний паспорт, саме він дає орендарю право користуватися територією. Утім, жодного документа не виготовили. Тим часом з людей за відпочинок збирають гроші. Місцеві доступу до води взагалі не мають.

На території ставу – альтанки, човни, тераси для відпочинку та прайси на усе, що тут пропонують. Утім, відповідальних за ці послуги знайти не вдалося.

Рейдерство – так усе, що відбувається, називають не тільки жителі, а й місцеві урядники. Староста Вільшаниці визнає, ставом справді користуються без жодного документа.

Сліпа не лише Феміда, а й решта профільних служб. На звернення пані Ганни місяць ніхто не реагує. Поле пустує, а перейматися долею жінки-фермера ніхто не поспішає. Жителі Вільшаниці чекають, що проблему вдасться вирішити в законний спосіб. Інакше, погрожують, буде самосуд.