Новости Николаева: трое подростков спасли женщину на воде, которая едва не утонула (ФОТО, ВИДЕО)

На Николаевщине трое подростков спасли 60-летнюю женщину, которая тонула в реке Ингул. Свидетелем героического поступка детей стала подруга пострадавшей.

Надежда, подруга пострадавшей Людмилы, сама позвонила спасателям и рассказала об инциденте, который произошел 2 августа, и о поступке мальчишек.

По словам женщины, они с подругой отдыхали на берегу реки Ингул, недалеко от водно-гребной базы, на которой тренируются дети на байдарках и каноэ.

— Событие произошло у меня на глазах. Людмила пошла в воду, и ей стало плохо. Трое мальчишек, что купались неподалеку, заметили это, подплыли к ней и вытащили на берег, — говорит Надежда.

Как добавила очевидец события, все могло быть иначе, но дети спасли жизнь человека.

Пошла в воду и стало плохо: на Николаевщине трое подростков спасли женщину / 3 фотографии

Спасли женщину жители Николаева 13-летний Иван Комаров и 11-летний Руслан Лысенко.

Они рассказали спасателям, что в тот день с ними был еще один друг на отдыхе, который и совершил героический поступок.

— Мы пришли купаться на реку втроем. Плавали и ныряли недалеко от берега. Самый старший из нас — Герман Воробьев, ему 14 лет — очень хорошо плавает. Он заметил, что в 20 м от берега то появляется над водой, то исчезает голова человека, и мгновенно отреагировал, — делятся парни.

Как объяснили друзья Германа, именно он подплыл к женщине, схватил ее за плечи, дотянул до берега, вынес на сушу и положил на одеяло у тростника.

Мальчишки добавили, что все это время они поддерживали друга и помогали ему.

Спасатели выяснили, что в воде ноги Людмилы свела судорога. Женщина не могла двигаться, сразу наглоталась воды и едва не утонула.

Людмила сейчас чувствует себя удовлетворительно. Она искренне благодарна детям за спасение.