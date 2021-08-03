Новини Миколаєва: троє підлітків врятували жінку на воді, яка ледь не потонула (ФОТО, ВІДЕО)

На Миколаївщині троє підлітків врятували 60-річну жінку, яка тонула у річці Інгул. Свідком героїчного вчинку дітей стала подруга постраждалої.

Надія, подруга постраждалої Людмили, сама зателефонувала до рятувальників та розповіла про інцидент, який стався 2 серпня, і про вчинок хлопців.

За словами жінки, вони із подругою відпочивали на березі річки Інгул, неподалік від водно-гребної бази, на якій тренуються діти на байдарках та каное.

– Подія сталась у мене на очах. Людмила пішла у воду і їй стало зле. Троє хлопців, що купались неподалік, помітили це, підпливли до неї та витягли на берег, – каже Надія.

Як додала очевидиця події, все могло бути інакше, але діти врятували життя людини.

Пішла у воду і стало зле: на Миколаївщині троє підлітків врятували жінку / 3 фотографии

Врятували жінку жителі Миколаєва 13-річний Іван Комаров та 11-річний Руслан Лисенко.

Вони розповіли рятувальникам, що у той день із ними був ще один друг на відпочинку, який і зробив героїчний вчинок.

– Ми прийшли купатись на річку втрьох. Плавали та пірнали неподалік від берега. Найстарший із нас – Герман Воробйов, йому 14 років – дуже добре плаває. Він помітив, що за 20 м від берега то з’являється над водою, то зникає голова людини, і миттєво відреагував, – діляться хлопці.

Як пояснили друзі Германа, саме він підплив до жінки, схопив її за плечі, дотягнув до берега, виніс на сушу та поклав на ковдру біля очерету.

Хлопці додали, що весь цей час вони підтримували друга та допомагали йому.

Рятувальники з’ясували, що у воді ноги Людмили звела судома. Жінка не змогла рухатись, одразу наковталась води та ледь не потонула.

Людмила наразі почувається задовільно. Вона щиро вдячна дітям за порятунок.