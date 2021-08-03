В Одессе посреди дня застрелили мужчину, введена операция Сирена (ФОТО, ВИДЕО)

Во вторник, 3 августа, в Одессе неизвестный выстрелил в мужчину средь бела дня и скрылся с места происшествия. В городе из-за этого ввели полицейскую операцию Сирена.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на улице Малиновского во дворе многоэтажки.

Злоумышленник выстрелил в мужчину. После чего он сразу скрылся с места происшествия на автомобиле Мерседес серебристого цвета.

В Одессе посреди дня застрелили мужчину, введена операция Сирена / 3 фотографии

В то же время пострадавший получил ранение, поэтому его доставили в больницу.

Впоследствии, как сообщили в полиции, от пулевого ранения мужчина скончался.

В городе ввели операцию Сирена. Таким образом правоохранители пытаются установить место нахождения и задержанию злоумышленника.

Полицейские разглядывают несколько версий стрельбы. В то же время они решают вопрос о правовой квалификации правонарушения.

По факту умышленного убийства полицейские начали производство по ч.1 ст.115 УК Украины.

Злоумышленнику грозит лишение свободы от семи до 15 лет.

По данным издания Думская, мужчину убили по заказу представители одной из этнических преступных группировок города.

Преступник стрелял из пистолета-пулемета. Кроме того, сам погибший — фигурант уголовных дел, которому объявляли статью о вымогательстве.

По информации Одесса INFO, злоумышленник и убит, имя которого Лачин Мамедов, являются представителями азербайджанской диаспоры.

Источник: Думская, Одесса INFO, Нацполиция