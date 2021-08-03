В Одесі посеред дня застрелили чоловіка, введена операція Сирена (ФОТО, ВІДЕО)

У вівторок, 3 серпня, в Одесі невідомий вистрілив у чоловіка посеред білого дня та втік з місця події. У місті через це ввели поліцейську операцію Сирена.

За даними правоохоронців, інцидент стався на вулиці Малиновського у дворі багатоповерхівки.

Зловмисник вистрілив у чоловіка. Після чого він одразу втік з місця події на автомобілі Мерседес сріблястого кольору.

В Одесі посеред дня застрелили чоловіка, введена операція Сирена / 3 фотографии

Водночас постраждалий дістав поранення, його доставили до лікарні.

Згодом, як повідомили у поліції, від кульового поранення чоловік помер.

У місті ввели операцію Сирена. Таким чином правоохоронці намагаються встановити місце знаходження та затримання зловмисника.

Поліцейські розглядають декілька версій стрілянини. Водночас вони вирішують питання про правову кваліфікацію правопорушення.

За фактом умисного вбивства поліцейські розпочали провадження за ч.1 ст.115 КК України.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі від семи до 15 років.

За даними видання Думская, чоловіка вбили на замовлення представники однієї з етнічних злочинних угруповань міста.

Злочинець стріляв з пістолета-кулемета. Окрім того, сам загиблий – фігурант кримінальних справ, якому оголошували статтю про вимагання.

За інформацією Одесса INFO, зловмисник та вбитий, ім’я якого Лачін Мамедов, є представниками азербайджанської діаспори.

Джерело: Думская, Одесса INFO, Нацполіція