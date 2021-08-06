Доедал утку: на Арабатской Стрелке нашли двухметрового крокодила

На Арбатской стрелке, что в Херсонской области, местные рыбаки случайно нашли крокодила.

С помощью сетки животное достали из водоема, образовавшегося на месте добычи песка.

Как крокодил оказался в карьере и сколько времени там пробыл, неизвестно. Пока животное достали, оно погибло.

Правоохранители подтвердили, что обращений об исчезновении крокодила от местных зоопарков не поступало.

— Почему погиб крокодил — установят ветеринары, — отметила пресс-секретарь полиции Херсонской области Татьяна Скуба.

На Арбатской стрелке нашли крокодила

О том, что в одном из песчаных карьеров Арбатской Стрелки плавает крокодил, местные рыбаки сообщили вечером 4 августа.

Он как раз поймал утку и ел ее на глазах отдыхающих.

Животное заблокировали сеткой, а уже на следующий день с участием спасателей и ветеринаров вытащили на сушу.

По предварительной информации, крокодил мог погибнуть от голода или же от слишком соленой воды в карьере.