Доїдав качку: на Арабатській Стрілці знайшли двометрового крокодила

На Арбатській Стрілці, що в Херсонській області, місцеві рибалки випадково знайшли крокодила.
За допомогою сітки тварину дістали з водойми, що утворилася на місці видобутку піску.
Як крокодил опинився у кар’єрі та сільки часу там пробув, невідомо. Поки тварину дістали, вона загинула.
Правоохоронці підтвердили, що звернень про зникнення крокодила від місцевих зоопарків не надходило.
– Чому загинув крокодил – встановлять ветеринари, – зазначила речниця поліції Херсонської області Тетяна Скуба.
На Арбатській Стрілці знайшли крокодила
Про те, що в одному із піщаних кар’єрів Арбатської Стрілки плаває крокодил, місцеві рибалки повідомили ввечері 4 серпня.
Він саме вполював качку та їв її на очах відпочивальників.
Тварину заблокували, а вже наступного дня за участі рятувальників та ветеринарів витягли на сушу.
За попередньою інформацією, крокодил міг загинути від голоду або ж від надто солоної води у кар’єрі.