Доїдав качку: на Арабатській Стрілці знайшли двометрового крокодила

На Арбатській Стрілці, що в Херсонській області, місцеві рибалки випадково знайшли крокодила.

За допомогою сітки тварину дістали з водойми, що утворилася на місці видобутку піску.

Як крокодил опинився у кар’єрі та сільки часу там пробув, невідомо. Поки тварину дістали, вона загинула.

Правоохоронці підтвердили, що звернень про зникнення крокодила від місцевих зоопарків не надходило.

– Чому загинув крокодил – встановлять ветеринари, – зазначила речниця поліції Херсонської області Тетяна Скуба.

На Арбатській Стрілці знайшли крокодила

Про те, що в одному із піщаних кар’єрів Арбатської Стрілки плаває крокодил, місцеві рибалки повідомили ввечері 4 серпня.

Він саме вполював качку та їв її на очах відпочивальників.

Тварину заблокували, а вже наступного дня за участі рятувальників та ветеринарів витягли на сушу.

За попередньою інформацією, крокодил міг загинути від голоду або ж від надто солоної води у кар’єрі.