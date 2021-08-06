Не выпускал из квартиры и забирал деньги: в Киеве внук довел бабушку до психрасстройства

В Киеве взяли под стражу мужчину, который систематически совершал домашнее насилие в отношении своей бабушки. Внук не выпускал женщину из квартиры, угрожал и забирал последние деньги.
По данным следователей, 26-летний киевлянин в течение последнего года умышленно нецензурными словами оскорблял 72-летнюю бабушку.
Он запугивал физической расправой и унижал летнюю женщину, а также требовал деньги и еду.
Более того, он специально поселился в общем коридоре дома возле бабушкиной квартиры, чтобы она не выходила из помещения.
В то же время женщина подчинялась требованиям внука и отдавала ему последние деньги и готовила еду. Она боялась за свою жизнь, а также за жизнь дочери и несовершеннолетнего внука.
Правоохранители выяснили, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие. Также его отправляли за решетку за совершение корыстных преступлений.
Как сообщают в прокуратуре, в результате такого систематического насилия у бабушки произошло психическое расстройство.
У нее зафиксировали психоэмоциональные и психосоматические изменения: пониженное настроение, тревожность, страхи, напряжение, нарушения сна и аппетита, колебания артериального давления и др.
Поэтому городская прокуратура сообщила мужчине о подозрении за умышленное систематическое совершение насилия в отношении члена семьи, что приводит к психологическим страданиям и ухудшению качества жизни.
Сейчас он находится под стражей.
Источник: Киевская горпрокуратура