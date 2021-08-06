Не випускав з квартири та забирав гроші: у Києві онук довів бабусю до психрозладу

У Києві взяли під варту чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство стосовно своєї бабусі. Онук не випускав жінку з квартири, погрожував та забирав останні гроші.

За даними слідчих, 26-річний киянин протягом останнього року умисно нецензурними словами ображав 72-річну бабусю.

Він залякував фізичною розправою та принижував літню жінку, а також вимагав гроші та їжу.

Ба більше, він спеціально оселився у загальному коридорі будинку біля бабусиної квартири, щоб вона не виходила з приміщення.

Водночас жінка підчинялась вимогам онука і віддавала йому останні кошти та готувала їжу. Вона боялась за своє життя та життя доньки й неповнолітнього онука.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство. Також його відправляли за ґрати за вчинення корисливих злочинів.

Як повідомляють у прокуратурі, внаслідок такого систематичного насильства у бабусі стався психічний розлад.

У неї зафіксували психоемоційні та психосоматичні зміни: знижений настрій, тривожність, страхи, напруга, порушення сну та апетиту, коливання артеріального тиску тощо.

Тож міська прокуратура повідомила чоловіку про підозру за умисне систематичне вчинення насильства щодо члена родини, що призводить до психологічних страждань та погіршення якості життя.

Наразі він перебуває під вартою.

Джерело: Київська міськпрокуратура