В Кривом Роге в результате столкновения автомобилей Opel Vivaro и Ford Transit пострадали четыре человека.

До прибытия спасателей участники ДТП смогли самостоятельно покинуть машины.

Травмы получил 48-летний водитель автомобиля Opel Vivaro. Местные СМИ пишут о том, что у него – ушиб головы, а у его восьмилетнего пассажира от удара вылетел зуб.

Пострадали также 20-летний водитель и 32-летний пассажир Ford Transit. Последнего госпитализировали в больницу.

По данным СМИ, водитель Ford Transit, чтобы избежать столкновения с маршруткой, которая ехала рядом, сместился на встречную полосу.

Там и произошло столкновение Opel Vivaro, в результате чего автомобиль отбросило на обочину.

После удара сено, овощи и вода в бутылках, которые перевозил Opel Vivaro, вылетели на дорогу.

Помощь в ликвидации аварии оказывали восемь спасателей с помощью двух единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Источник: ГСЧС, Первый городской

Фото: ДСНС