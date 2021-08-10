В Кривом Роге в результате столкновения автомобилей Opel Vivaro и Ford Transit пострадали четыре человека.
До прибытия спасателей участники ДТП смогли самостоятельно покинуть машины.
Травмы получил 48-летний водитель автомобиля Opel Vivaro. Местные СМИ пишут о том, что у него – ушиб головы, а у его восьмилетнего пассажира от удара вылетел зуб.
Пострадали также 20-летний водитель и 32-летний пассажир Ford Transit. Последнего госпитализировали в больницу.
По данным СМИ, водитель Ford Transit, чтобы избежать столкновения с маршруткой, которая ехала рядом, сместился на встречную полосу.
Там и произошло столкновение Opel Vivaro, в результате чего автомобиль отбросило на обочину.
После удара сено, овощи и вода в бутылках, которые перевозил Opel Vivaro, вылетели на дорогу.
Помощь в ликвидации аварии оказывали восемь спасателей с помощью двух единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Источник: ГСЧС, Первый городской
Фото: ДСНС