У Кривому Розі внаслідок зіткнення автомобілів Opel Vivaro та Ford Transit постраждало чотири людини.

До прибуття рятувальників учасники ДТП змогли самостійно покинути автівки.

Травми отримав 48-річний водій автомобіля Opel Vivaro. Місцеві ЗМІ пишуть про те, що в нього – забій голови, а в його восьмирічного пасажира від удару вилетів зуб.

Постраждали також 20-річний водій та 32-річний пасажир Ford Transit. Останнього госпіталізували до лікарні.

За даними ЗМІ, водій Ford Transit, щоб уникнути зіткнення з маршруткою, яка їхала поряд, змістився на зустрічну смугу.

Там і сталось зіткнення з Opel Vivaro, внаслідок чого автомобіль відкинуло на узбіччя.

Після удару сіно, овочі та вода в пляшках, які перевозив Opel Vivaro, вилетіли на дорогу.

Допомогу в ліквідації аварії надавали вісім рятувальників за допомогою двох одиниць техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Джерело: ДСНС, Первый городской

Фото: ДСНС