В Одесской области на 53-м километре Песчаной косы Черного моря во время купания захлебнулся 4-летний мальчик.

По данным полиции, многодетная семья из Измаильского района приехала на отдых под Одессой. Мальчик купался со своими братом, сестрой и матерью.

Однако мама малыша отвлеклась на мужа и двух других детей, оставшихся на берегу. Когда 29-летняя женщина вытащила своего сына из водоема, то мальчик уже не подавал признаков жизни.

На место трагедии вызвали бригаду скорой помощи. Однако медикам оставалось лишь констатировать смерть 4-летнего ребенка.

Сведения об этом факте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой Несчастный случай. Правоохранители проводят досудебное расследование.

В полиции отметили важность правил безопасного поведения во время пребывания в воде и на отдыхе. Полицейские призывают родителей внимательно следить за детьми, а не заплывать далеко от берега и пользоваться жилетами или другими спасательными средствами.