В Одеській області на 53-му кілометрі Піщаної коси Чорного моря під час купання захлинувся 4-річний хлопчик.

За даними поліції, багатодітна родина з Ізмаїльського району приїхала на відпочинок під Одесою. Хлопчик купався зі своїми братиком, сестричкою та матір’ю.

Однак мама малюка відволіклася на чоловіка та двох інших дітей, які залишилися на березі. Коли 29-річна жінка дістала свого сина з водойми, то хлопчик вже не подавав ознак життя.

На місце трагедії викликали бригаду швидкої допомоги. Проте медикам залишалося лише констатувати смерть 4-річної дитини.

Відомості про цей факт внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України з приміткою Нещасний випадок. Правоохоронці проводять досудове розслідування.

У поліції наголосили про важливість правил безпечної поведінки під час перебування у воді та на відпочинку. Поліцейські закликають батьків уважно дивитися за дітьми, не запливати далеко від берега та користуватися жилетами чи іншими рятувальними засобами.