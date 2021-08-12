В Канаде вандалы осквернили памятник Роману Шухевичу

Памятник главному командиру УПА Роману Шухевичу, установленный в Канаде, облили красной краской. Также вандалы оставили подписи, обвиняющие Шухевича в сотрудничестве с нацистами.

Инцидент произошел в Эдмонтоне, провинция Альберта. Идентичный случай в этом же городе имел место в 2019 году.

Первые фото оскверненного мемориала появились в сети 10 августа. Вандалы разрисовали не только сам бюст Романа Шухевича, но и гравировку Борцам за свободу Украины.

— Настоящий нацист, нацистской память памятник, 14th Waffen SS (Добровольческая пехотная дивизия СС Галичина — Ред.), — виднеется на памятнике.

Как на инцидент отреагировали власти Эдмонтона и когда будет восстановлен памятник, пока не понятно.

В то же время бывший вице-премьер провинции Альберта заявил, что УПА, которую возглавлял Роман Шухевич, причастна к массовым убийствам поляков во время Второй мировой войны.

Отметим, что когда вандалы повредили памятник Шухевичу в 2019 году, полиция квалифицировала дело как порчу частного имущества, а не преступление на почве межнациональной ненависти.

В Эдмонтоне проживает большая украинская община, которая составляет 13,9% от всего населения. Город является одним из двух (также Торнонто) крупнейших центров украинской общины в Канаде.

Памятник Роману Шухевичу расположен на территории комплекса Украинское молодежное единство. Также в Эдмонтоне действует Канадский украинский архив и музей.

Источник: Progress Report

Фото: Progress Report