У Канаді вандали сплюндрували пам’ятник Роману Шухевичу

Пам’ятник головному командиреві УПА Роману Шухевичу, встановлений у Канаді, облили червоною фарбою. Також вандали залишили підписи, що звинувачують Шухевича у співпраці з нацистами.

Інцидент стався в Едмонтоні, провінція Альберта. Ідентичний випадок у цьому ж місті фіксували у 2019 році.

Перші фото спаплюженого меморіалу з’явилися у мережі 10 серпня. Вандали розмалювали не лише сам бюст Романа Шухевича, а й гравіювання Борцям за волю України.

– Справжній нацист, нацистський пам’ятник, 14th Waffen SS (Добровольча піхотна дивізія СС Галичина – Ред.), – видніється на пам’ятнику.

Як на інцидент відреагувала влада Едмонтона та коли буде відновлено пам’ятник, наразі не зрозуміло.

Водночас колишній віце-прем’єр провінції Альберта заявив, що УПА, яку очолював Роман Шухевич, причетна до масових вбивств поляків під час Другої світової війни.

Зазначимо, що коли вандали пошкодили пам’ятник Шухевичу у 2019 році, поліція кваліфікувала справу як псування приватного майна, а не злочин на ґрунті міжнаціональної ненависті.

В Едмонтоні проживає велика українська громада, яка складає 13,9% від усього населення. Місто є одним із двох (також Торнонто) найбільших центрів української громади у Канаді.

Пам’ятник Роману Шухевичу розташовано на території комплексу Українська молодіжна єдність. Також в Едмонтоні діє Канадський український архів і музей.

Джерело: Progress Report

Фото: Progress Report