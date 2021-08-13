Грозит до семи лет: сельский голова вырубал лес в Коростовецком заказнике

В Винницкой области будут судить сельского голову, который разрешил вырубку дерева в Коростовецком заказнике. Уже более 40 лет он имеет общегосударственное значение.

Следователи установили, что в 2020 году глава одного из сел Гайсинского района заключил с ФЛП незаконный договор на вырубку деревьев в пределах заказника.

Вследствие этого в Коростовецком заказнике было вырублено 121 дерево пород тополь, ива, липа, берест.

Своими действиями сельский голова нанес ущерб государству почти на 770 тыс. гривен. Когда правоохранители остановили незаконную вырубку, на уничтоженные деревья был наложен арест.

Однако и это не остановило предприимчивого сельского голову: несмотря на решение полицейских, он приказал рабочим украсть деревья, чтобы использовать их как дрова.

Что решит суд

Уголовное производство открыто сразу по трем статьям — ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 367 и ч. 1 ст. 388.

Речь идет о незаконной вырубке деревьев на территориях заповедного фонда, что повлекло тяжкие последствия, служебной халатности и уничтожении имущества, на которое был наложен арест.

Если за уничтожение уже срубленных деревьев мужчину заставят выплатить немалый штраф, то за организацию вырубки деревьев в Коростовецком заказнике ему грозит до семи лет тюрьмы.

Коростовецкий заказник

Известный в Украине Коростовецкий заказник был основан в 1974 году, после чего он сразу получил общегосударственный статус.

Общая площадь ландшафта по состоянию на 2021 год составляет 370 га. Заказник находится в ведении Гайсинского гослесхоза.

На территории Коростовецкого (Гайсинского) заказника есть источники пресной воды, большое количество пород дерева, сосновые боры, богатая флора и фауна, среди которых есть и представители Красной книги Украины.

Туристы и местные жители называют эту территорию Подольской Швейцарией.

Источник: Винницкая областная прокуратура

Фото: Гайсинское лесное хозяйство