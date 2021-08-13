Загрожує до семи років: сільський голова вирубував ліс у Коростовецькому заказнику

На Вінничині судитимуть сільського голову, який дозволив вирубку дерева у Коростовецькому заказнику. Територія заказника вже понад 40 років має загальнодержавне значення.

Слідчі встановили, що у 2020 році голова одного із сіл Гайсинського району уклав із ФОПом незаконний договір на вирубування дерев в межах заказника.

Внаслідок цього у Коростовецькому заказнику було вирубано 121 дерево порід тополя, верба, липа, берест.

Своїми діями сільський голова спричинив збитки державі на майже 770 тис. гривень. Коли правоохоронці зупинили незаконну вирубку, на знищені дерева було накладено арешт.

Однак і це не зупинило підприємливого сільського голову: незважаючи на рішення поліцейських, він наказав своїм робітникам викрасти дерева, аби використати їх як дрова.

Що вирішить суд

Кримінальне провадження відкрито одразу за трьома статтями – ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 367 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Йдеться про незаконну вирубку дерев на територіях заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки, службову недбалість та знищення майна, на яке було накладено арешт.

Якщо за знищення вже зрубаних дерев чоловіка змусять виплатити чималий штраф, то за організацію вирубки дерев у Коростовецькому заказнику йому загрожує до семи років в’язниці.

Коростовецький заказник

Відомий в Україні Коростовецький заказник було засновано у 1974 році, після чого він одразу отримав загальнодержавний статус.

Загальна площа ландшафту станом на 2021 рік складає 370 га. Заказник перебуває у віданні Гайсинського держлісгоспу.

На території Коростовецького (Гайсинського) заказника є джерела прісної води, велика кількість порід дерева, соснові бори, багата флора і фауна, серед яких є і представники Червної книги України.

Туристи та місцеві мешканці називають цю територію Подільською Швейцарією.

Джерело: Вінницька обласна прокуратура

Фото: Гайсинське лісове господарство