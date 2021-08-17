В Черкассах правоохранители объявили подозрение группе байкеров, которые избили молодую пару и повредили их автомобиль Mazda-626 28 июля.

Жителя Закарпатской области подозревают в грубом нарушении общественного порядка, что было совершено группой лиц с применением специально приспособленного для нанесения телесных повреждений предмета.

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы до семи лет.

До четырех лет за решеткой могут получить еще одна жительница Закарпатья и черкащанин. Их действия 28 июля определили как хулиганство, совершенное группой лиц.

Обстоятельства конфликта правоохранители установили после изъятия вещественных доказательств и записей с камер видеонаблюдения во время движения водителей.

Сейчас продолжается досудебное расследование и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

24-летнего парня и 19-летнюю девушку в Черкассах избила группа байкеров 28 июля. Причиной конфликта стало то, что пара на своем автомобиле обогнала колонну байкеров.

Пострадавших госпитализировали в Третью городскую больницу. Согласно заключению врачей они получили закрытую черепно-мозговую травму и ситуационную реакцию на стресс.

Чрезвычайное происшествие получило немалую огласку в городе.

Через несколько дней на сайте Черкасского горсовета появились две петиции, авторы которых предлагают ограничить передвижение колонн байкеров и вообще запретить проведение любых мероприятий с участием мотоциклистов.