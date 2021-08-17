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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Байкерам із Закарпаття та Черкас загрожує тюрма через побиття молодої пари

Побиття пари байкерами в Черкасах

У Черкасах правоохоронці оголосили підозру групі байкерів, які побили молоду пару та пошкодили їхній автомобіль Mazda-626 28 липня.

Жителя Закарпатської області підозрюють у грубому порушенні громадського порядку, що було вчинено групою осіб із застосуванням спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень предмета.

У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі до семи років.

До чотирьох років за ґратами можуть отримати ще одна жителька Закарпаття та черкащанин. Їхні дії 28 липня визначили як хуліганство, вчинене групою осіб.

Обставини конфлікту правоохоронці встановили після вилучення речових доказів та записів із камер відеоспостереження під час руху водіїв.

Нині триває досудове розслідування та вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

24-річного хлопця та 19-річну дівчину в Черкасах побила група байкерів 28 липня. Причиною конфлікту стало те, що пара на своєму автомобілі обігнала колону байкерів.

Постраждалих госпіталізували до Третьої міської лікарні. За висновком лікарів вони отримали закриту черепно-мозкову травму та ситуаційну реакцію на стрес.

Надзвичайна подія набула чималого розголосу в місті. За кілька днів на сайті Черкаської міськради з’явилися дві петиції, автори яких пропонують обмежити пересування колон байкерів та взагалі заборонити проведення будь-яких заходів за участі мотоциклістів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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