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Наташа Тарчевська |

Полиция рассказала подробности смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова

Полиция рассказала подробности смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова

Полиция прорабатывает сразу несколько версий гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Наиболее вероятной является доведение до самоубийства.

Об этом во время брифинга заявил начальник ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.

Среди версий гибели Константина Павлова — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Анатолий Щадило подтвердил, что охотничий карабин калибра 7,62 мм, из которого был сделан один выстрел, принадлежал мэру Кривого Рога и был зарегистрирован.

Видео последних минут жизни Константина Павлова на брифинге не прокомментировали. Каким образом оно просочилось в соцсети, полиция не знает.

Полиция рассказала подробности смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова

— Информация, которая находилась на сервере, сейчас обрабатывается. Других людей на видео мы не видим, однако детальный анализ продолжается.

Также стало известно, когда именно умер мэр Кривого Рога. Это произошло в воскресенье утром.

— Согласно обзору с участием судмедэксперта мы установили, что это примерно 6-7.00 утра 15 августа, — отметил заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Олег Слипчук.

На момент смерти Константина Павлова его жена отдыхала на море. Сейчас с ней и другими членами семьи работают следователи, вероятность угроз они еще не комментировали.

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