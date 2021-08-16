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Наташа Тарчевська |

Поліція розповіла подробиці смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Поліція розповіла подробиці смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Поліція опрацьовує одразу декілька версій загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Найбільш ймовірною є доведення до самогубства.

Про це під час брифінгу заявив начальник ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Анатолій Щадило.

Серед версій загибелі Костянтина Павлова – вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Анатолій Щадило підтвердив, що мисливський карабін калібру 7,62 мм, з якого було зроблено один постріл, належав меру Кривого Рогу і був зареєстрованим.

Відео останніх хвилин життя Костянтина Павлова на брифінгу не прокоментували. Як воно з’явилося у соцмережах, поліції не відомо.

Поліція розповіла подробиці смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

– Інформація, яка знаходилася на сервері, наразі обробляється. Інших людей на відео ми не бачимо, однак детальний аналіз продовжується.

Також стало відомо, коли саме помер мер Кривого Рогу. Це сталося в неділю вранці.

– Відповідно до огляду за участю судмедексперта ми встановили, що це приблизно 6-7.00 ранку 15 серпня, – зазначив заступник начальника ГУНП у Дніпропетровській області Олег Сліпчук.

На момент смерті Костянтина Павлова його дружина відпочивала на морі. Наразі з нею та іншими членами родини працюють слідчі, ймовірність погроз вони ще не коментували.

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