Поліція розповіла подробиці смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Поліція опрацьовує одразу декілька версій загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Найбільш ймовірною є доведення до самогубства.

Про це під час брифінгу заявив начальник ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Анатолій Щадило.

Серед версій загибелі Костянтина Павлова – вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Анатолій Щадило підтвердив, що мисливський карабін калібру 7,62 мм, з якого було зроблено один постріл, належав меру Кривого Рогу і був зареєстрованим.

Відео останніх хвилин життя Костянтина Павлова на брифінгу не прокоментували. Як воно з’явилося у соцмережах, поліції не відомо.

– Інформація, яка знаходилася на сервері, наразі обробляється. Інших людей на відео ми не бачимо, однак детальний аналіз продовжується.

Також стало відомо, коли саме помер мер Кривого Рогу. Це сталося в неділю вранці.

– Відповідно до огляду за участю судмедексперта ми встановили, що це приблизно 6-7.00 ранку 15 серпня, – зазначив заступник начальника ГУНП у Дніпропетровській області Олег Сліпчук.

На момент смерті Костянтина Павлова його дружина відпочивала на морі. Наразі з нею та іншими членами родини працюють слідчі, ймовірність погроз вони ще не коментували.