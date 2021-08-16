Ударило током в озере: на Черниговщине во время отдыха погибли двое мужчин

В Черниговской области двое мужчин утонули в озере туристско-гостиничного комплекса. Очевидцы говорят, что в водоеме наблюдались разряды тока.

Инцидент произошел утром 15 августа недалеко от города Корюковка. Возраст мужчин не разглашается. Известно, что они работали в одной из черниговских IT-компаний.

Коллега погибших, ставший свидетелем трагедии, заверил, что мужчины пошли на дно “мгновенно”.

Владислав плавал вдоль берега, и вдруг, издав конвульсионный крик, пошел ко дну. Евгений, увидев, что друг в беде, бросился к нему.

Подплыв к Владиславу, он также закричал, после чего исчез в воде. Никто из мужчин не сделал никаких движений, чтобы выплыть на поверхность, хотя оба хорошо плавали.

— Я проплыл (на сапе — Ред.) в их сторону, понял, что это ток, развернулся и крикнул коллегам, чтобы те выходили из воды, – рассказал коллега погибших Евгений Кириенко.

Когда свидетели трагедии начали звать на помощь, к озеру подошел охранник. Сначала он пытался достать тела мужчин веслом. В то же время он отгонял всех от воды и говорил, что бьет током.

Первым отдыхающие достали тело Евгения, а Владислава удалось найти лишь через 15 минут. Реанимационные мероприятия оказались безрезультатными.

Директор туристско-гостиничного комплекса, где произошла трагедия, от комментариев отказалась.

Уголовное производство открыто по ст. 199 (Убийство по неосторожности) УК Украины. Все обстоятельства смерти мужчин устанавливаются.

Источник: Суспільне