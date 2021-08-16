Вдарило струмом в озері: на Чернігівщині під час відпочинку загинуло двоє чоловіків

У Чернігівській області двоє чоловіків потонули в озері туристично-готельного комплексу. Очевидці кажуть, що спостерігали у водоймі розряди струму.

Інцидент стався вранці 15 серпня неподалік міста Корюківка. Вік чоловіків не розголошується. Відомо, що вони працювали в одній із чернігівських IT-компаній.

Колега загиблих, який став свідком трагедії, запевнив, що чоловіки пішли на дно “миттєво”.

Владислав плавав вздовж берега, аж раптом, видавши конвульсійний крик, пішов на дно. Євген, побачивши, що друг у біді, кинувся до нього.

Підпливши до Владислава, він також закричав, після чого зник у воді. Ніхто з чоловіків не зробив жодних рухів, щоб виплисти на поверхню, хоча обидвоє добре плавали.

– Я проплив (на сапі – Ред.) у їхній бік, зрозумів, що це – струм, розвернувся й гукнув колегам, щоб ті виходили з води, – розповів колега загиблих Євгеній Кирієнко.

Коли свідки трагедії почали кликати на допомогу, до озера підійшов охоронець. Спочатку він намагався дістати тіла чоловіків веслом. Водночас він відганяв усіх від води і казав, що б’є струмом.

Першим відпочивальники дістали тіло Євгенія, а Владислава вдалося знайти лише через 15 хвилин. Реанімаційні заходи виявилися безрезультатними.

Директор туристично-готельного комплексу, де сталася трагедія, від коментарів відмовилась.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 199 (Вбивство через необережність) КК України. Усі обставини смерті чоловіків встановлюються.

Джерело: Суспільне