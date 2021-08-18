Прятал окровавленную одежду в пакете: в Киеве мужчина избил свою соседку в подъезде

В Подольском районе Киева 51-летнюю женщину избил ее сосед.
Инцидент произошел днем 17 августа на улице Василия Порика. Женщина стояла в подъезде вместе с работниками компании, проводившими работы по замене электросчетчиков.
Когда работники закончили установочные работы, она забрала технический шкаф, который выносила в подъезд, и уже хотела идти домой.
В этот момент из квартиры вышел ее 43-летний сосед. Был ли он в нетрезвом состоянии, не сообщается.
Без всяких объяснений мужчина подошел к соседке и несколько раз ударил кулаком по голове. От сильных ударов 51-летняя женщина потеряла равновесие и упала прямо на лестнице.
Это не остановило соседа, и он продолжил бить ее ногами. После содеянного он зашел в свою квартиру и заперся на замок, а женщина осталась лежать на полу.
Самостоятельно добравшись домой, она позвонила в скорую.
После осмотра медики обнаружили переломы костей носа и перелом правой плечевой кости со смещением. Сейчас женщина находится в больнице.
Что говорят в полиции
Правоохранители не только задержали 43-летнего нападавшего, но и обнаружили в его доме вещественные доказательства.
В частности, он пытался спрятать штаны со следами крови соседки. Свои мотивы мужчина объяснять отказался.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 122 (Умышленное повреждение средней тяжести) УК Украины.
В ближайшее время горе-соседу сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. За содеянное ему грозит до трех лет тюрьмы.