Ховав закривавлений одяг в пакеті: у Києві чоловік побив свою сусідку у під’їзді

У Подільському районі Києва 51-річну жінку побив її сусід.

Інцидент стався вдень 17 серпня на вулиці Василя Порика. Жінка стояла у під’їзді разом із працівниками компанії, які проводили роботи по заміні електролічильників.

Коли працівники закінчили встановлювальні роботи, вона забрала технічну шафу, яку виносила до під’їзду, і вже хотіла йти додому.

Цієї миті із квартири вийшлов її 43-річний сусід. Чи був він у нетверезому стані, не повідомляється.

Без жодних пояснень чоловік підійшов до сусідки і декілька разів вдарив кулаком по голові. Від сильних ударів 51-річна жінка втратила рівновагу і впала прямо на сходах.

Це не спинило сусіда, і він продовжив бити її ногами. Після скоєного він зайшов до своєї квартири і зачинився на замок, а жінка залишилася лежати на підлозі.

Самостійно діставшись додому, вона зателефонувала до швидкої.

Після огляду медики виявили перелами кісток носу та перелам правої плечової кістки зі зміщенням. Наразі жінка перебуває у лікарні.

Що кажуть у поліції

Правоохоронці не лише затримали 43-річного нападника, а й виявили у його помешканні речові докази.

Зокрема, він намагався заховати штани зі слідами крові сусідки. Свої мотиви чоловік пояснювати відмовився.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.122 (Умисне ушкодження середньої тяжкості) КК України.

Найближчим часом горе-сусіду повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до трьох років в’язниці.