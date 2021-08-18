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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

На сигнал не реагировал: в Коломые мужчина погиб от наезда поезда

На сигнал не реагировал: в Коломые мужчина погиб от наезда поезда

На Ивано-Франковщине пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. В момент столкновения он лежал на железнодорожном пути.

Инцидент произошел около 9.00 утра 18 августа в городе Коломыя. Мужчину сбил поезд сообщением Белгород-Днестровский — Черновцы.

На место аварии прибыли полицейские. По словам 52-летнего машиниста поезда, он заметил человека на пути, когда въезжал в поворот.

На громкий сигнал машиниста мужчина не реагировал: от полученных травм он погиб мгновенно.

На сигнал не реагировал: в Коломые мужчина погиб от наезда поезда
На сигнал не реагировал: в Коломые мужчина погиб от наезда поезда
На сигнал не реагировал: в Коломые мужчина погиб от наезда поезда
На сигнал не реагировал: в Коломые мужчина погиб от наезда поезда
На сигнал не реагировал: в Коломые мужчина погиб от наезда поезда
На сигнал не реагировал: в Коломые мужчина погиб от наезда поезда
На сигнал не реагировал: в Коломые мужчина погиб от наезда поезда / 3 фотографии

Пострадавшим оказался 70-летний житель Коломыи. Полицейские рассматривают различные версии, в том числе и самоубийство.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) УК Украины.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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