На сигнал не реагировал: в Коломые мужчина погиб от наезда поезда

На Ивано-Франковщине пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. В момент столкновения он лежал на железнодорожном пути.
Инцидент произошел около 9.00 утра 18 августа в городе Коломыя. Мужчину сбил поезд сообщением Белгород-Днестровский — Черновцы.
На место аварии прибыли полицейские. По словам 52-летнего машиниста поезда, он заметил человека на пути, когда въезжал в поворот.
На громкий сигнал машиниста мужчина не реагировал: от полученных травм он погиб мгновенно.
Пострадавшим оказался 70-летний житель Коломыи. Полицейские рассматривают различные версии, в том числе и самоубийство.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) УК Украины.