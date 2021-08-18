На Івано-Франківщині пасажирський потяг на смерть збив чоловіка. В момент зіткнення він лежав на залізничній колії.

Інцидент стався близько 9.00 ранку 18 серпня у місті Коломия. Чоловіка збив потяг сполученням Білгород-Дністровський – Чернівці.

На місце аварії прибули поліцейські. За словами 52-річного машиніста потяга, він помітив людину на колії, коли в’їжджав у поворот.

На гучний сигнал машиніста чоловік не реагував: від отриманих травм він загинув миттєво.

На сигнал не реагував: у Коломиї чоловік загинув від наїзду потяга / 3 фотографии

Постраждалим виявився 70-річний мешканець Коломиї. Поліцейські розглядають різні версії, зокрема й самогубство.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) КК України.