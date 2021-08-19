В Киеве водитель автомобиля Volkswagen пригрозил полицейским оружием, чтобы проехать по улице, которую перекрыли для репетиции парада к 30-летию независимости Украины.

Мужчина, доехав до перекрытия на перекрестке улиц Большой Васильковской и Саксаганского, демонстративно достал предмет, похожий на оружие, и перезарядил его на глазах у полицейских.

Патрульные остановили автомобиль на следующем перекрестке, а водителя задержали и разоружили.

Нарушителем оказался 21-летний уроженец Черниговской области. С места происшествия правоохранители изъяли травматический пистолет.

Сейчас следователи Печерского управления полиции готовят водителю сообщение о подозрении. За угрозу правоохранителям ему грозит до трех лет лишения свободы.

Перекрытие ряда улиц в Киеве ориентировочно до 01.15 19 августа продлится из-за первой репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины.

Ограничение движения транспорта будет действовать также 20 и 22 августа с 15.30 до 01.15.

О временных ограничениях в КГГА сообщили еще 6 августа. Так, в эти дни будут перекрыто движение:

с 15.30 до 18.00 – на улицах Академика Туполева, Вячеслава Черновола, Старовокзальной, Жилянской и Антоновича, а также на проспектах Победы и Маршала Рыбалко.

с 15.30 до окончания репетиций (ориентировочно в 01.15) – на Большой Васильковской (от Лыбедской до Крещатика), Крещатике, Михайловской улицы (начиная от Владимирской до Майдана Независимости), ул. Грушевского, Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкой, Набережном шоссе (на участке от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой).

с 19.00 до окончания репетиций (ориентировочно в 01.15) – на улицах Нижний Вал, Глыбочицкой и Глыбочицкому проезде, Вячеслава Черновола, Старовокзальной, Жилянской, Антоновича и проспекте Победы.

Источник: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева